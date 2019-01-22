2019-01-22T16:32:11+03:00
Общество

23-летнего жителя Перми, который пропал в микрорайоне Левшино, нашли мертвым

Перед тем, как уйти из дома, он оставил прощальную записку
Андрей МАТЛИН
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Перед уходом из дома он оставил прощальную записку.Перед уходом из дома он оставил прощальную записку.
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В лесном массиве в микрорайоне Левшино в Перми нашли тело 23-летнего пермяка, который два дня назад ушел из дома, оставив прощальную записку.

Как рассказала его сестра Екатерина, возможно, они поссорились с девушкой. Родные пропавшего пытались звонить ему на мобильный телефон – он был включен, и была надежда, что тот все-таки ответит. Но потом телефон замолчал.

- Тело брата нашли в лесу недалеко от дома в микрорайоне Левшино, - сообщила его сестра. – Мы пытались звонить ему и 20 января, и 21 января, но никто не брал трубку. А потом связь прервалась, очевидно, телефон разрядился. Мы до сих пор не можем понять, почему это все произошло.

Мы выражаем соболезнование родным погибшего.

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