В МЧС предупредили жителей Прикамья о том, что 23 и 24 января ожидаются сильные морозы

СЕГОДНЯ 16:10 2019-01-22T16:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня во вторник жители Пермского края стали получать СМС-сообщения о том, что в ближайшие дни в регионе будет похолодание. В них сообщалось: «Главное управление МЧС России по Пермскому краю информирует, что по данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 и 24 января местами по Пермскому краю ожидаются сильные морозы».

Действительно, в Пермском ЦГМС подтвердили, что в среду в Прикамье начнет поступать холодный воздух, и температура может понизиться до -21 градуса днем и до -23 градусов ночью. В выходные дни будет еще холодней: высока вероятность более существенного понижения температуры: при малооблачной погоде и поступлении холодного воздуха температура понизится в ночные часы до -24...-29, местами до -32 градусов, дневная температура воздуха будет от -19 до -24 градусов, ночная – местами до -32 градусов.

- Ограничьте длительное пребывание на улице детей и пожилых людей, - рекомендуют спасатели. - Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения.