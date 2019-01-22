2019-01-22T14:48:41+03:00
Общество

В Кизеле не хватает машин «скорой помощи»

Прокуратура потребовала выделить дополнительный автомобиль
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Кизеле в ходе проверки городской клинической больницы №4 прокуратура выявила нарушения нормативов оказания скорой медицинской помощи. Так, за филиалом клиники закреплено 2 автомобиля скорой медицинской помощи, что явно недостаточно для оказания своевременной медицинской помощи горожанам.

В ведомстве отметили, что руководство больницы не учло численность населения, среднюю нагрузку на выездную бригаду, а также особенности и состояние дорог.

Кроме этого, в машине скорой помощи не укомплектованы необходимыми лекарствами. Также не ведется аудиозапись вызовов.

По требованию прокуратуры главврач городской клинической больницы №4 должен выделить дополнительный автомобиль скорой помощи, а также оснастить имеющиеся машины необходимыми медицинскими средствами, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Тем временем, при осложнениях возможен летальный исход: в Прикамье пришел опасный «свиной» грипп. Что делать тем, кто не успел привиться.

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