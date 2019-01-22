На трассе Пермь - Березники пассажирский автобус и легковушка сбили двух лосей

СЕГОДНЯ 14:17 2019-01-22T14:17:21+03:00

За неполный месяц нового года на дорогах Прикамья погибли пять диких животных

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20 января на трассе Пермь - Березники пассажирский автобус сбил лося. Авария произошла в Добрянском районе на 46 километре автодороги. Трехлетняя самка лося погибла на месте.

В тот же день сбили еще одну лосиху. Авария также произошла в Добрянском районе. На этот раз пострадала пятилетняя самка. Ее сбил легковой автомобиль.

Тем временем, Минприроды Пермского края информирует, что с начала года на территории региона зафиксировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных.

Ранее мы писали, что чиновник, которого подозревают в браконьерстве, рассказал свою версию событий. Василий Утробин считает, что его оговорили недоброжелатели.

- Я вообще не знаю, откуда в интернете взялись мои фото с убитыми зверями, я точно ничего никуда не выкладывал, - говорит глава Юксеевского сельского поселения Кочевского района Василий Утробин. – И уж тем более, никогда не занимался браконьерством. Мы, коми-пермяки, лесные люди. Мы в лесу выросли, знаем его и любим.