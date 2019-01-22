2019-01-22T14:05:25+03:00
Общество

В Перми торговые центры «Агат» и «Карнавал» очистили от вывесок

Штраф за «грязные» фасады составляет до 25 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: пресс-служба городской администрациифото: пресс-служба городской администрации
Изменить размер текста:

Пермские власти продолжают борьбу с засильем рекламных вывесок на фасадах торговых центров и универмагов. С 14 по 18 января администрации районов составили 31 протокол на владельцев вывесок, которые не заменили их к обозначенному сроку. Также собственникам вручены 135 уведомлений на составление протоколов.

Постепенно приводят в «божеский» вид торговые центры в Мотовилихинском районе. Порадовали арендаторы ТЦ «Демидовский», расположенного по улице 1905 года, 6а. Большая часть вывесок, размещенная на остеклении витрин здания, была демонтирована.

Также в кратчайшие сроки были демонтированы все несоответствующие конструкции в здании на бульваре Гагарина, 77. Они находились выше уровня второго этажа и закрывали фасад здания.

Арендаторы торгово-сервисного центра «Агат» по улице Тургенева, 21 и ТЦ «Карнавал» по улице Уинская, 8а также провели работы по демонтажу вывесок, несоответствующих стандартам.

Бизнесмены и фирмы, которые не реагируют на требования, привлекаются к административной ответственности. Индивидуальные предприниматели подвергаются штрафу до 4 тысяч рублей, должностные лица - до семи тысяч рублей, а фирмы - до 25 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе Пермь - Березники пассажирский автобус и легковушка сбили двух лосей
На трассе Пермь - Березники пассажирский автобус и легковушка сбили двух лосей
В Перми пьяного лихача, устроившего смертельное ДТП, приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения
«Поскользнулась и упала под колеса». В Перми на остановке автобус наехал на 33-летнюю женщину
«Спасло детское кресло». В Перми в ДТП пострадал четырехлетний малыш
Пермяк угрожал взорвать дом на Стаханке
В Прикамье у должника-депутата арестовали внедорожник
В Перми аквапарк может появиться рядом с зоопарком
«Это старье нужно давно сжечь». Жительницу Лысьвы в детской больнице покусали клопы, которых она обнаружила в матрасах
«Никаких следов медвежонка не нашли». В пермском зоопарке белая медведица Милка могла съесть своего детеныша
Синема парк Кристалл приглашает пермяков на премьерный показ фильма «Мирай из будущего»
В Прикамье паломник во время крестного хода украл телефон у девушки
Шоу «Королевский цирк» Гии Эрадзе - это зрелища со всего мира, достойные королей
«Вышла из трамвая и направилась к остановке». В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в ДТП с автобусами
«36 раз привлекался к ответственности». В Перми водитель-нарушитель сбил 13-летнего школьника
«Беда с реализацией». Пермский «Молот» вновь проиграл на своей площадке
В Перми цена рельсового автобуса до Левшино снизилась до 35 рублей
Пермяки смогут добраться в Пекин гораздо быстрее через Новосибирск
Новые низкопольные автобусы поступят в Пермь уже в первом квартале 2019 года