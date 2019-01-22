В Перми торговые центры «Агат» и «Карнавал» очистили от вывесок

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-22T14:05:25+03:00

Штраф за «грязные» фасады составляет до 25 тысяч рублей

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Пермские власти продолжают борьбу с засильем рекламных вывесок на фасадах торговых центров и универмагов. С 14 по 18 января администрации районов составили 31 протокол на владельцев вывесок, которые не заменили их к обозначенному сроку. Также собственникам вручены 135 уведомлений на составление протоколов.

Постепенно приводят в «божеский» вид торговые центры в Мотовилихинском районе. Порадовали арендаторы ТЦ «Демидовский», расположенного по улице 1905 года, 6а. Большая часть вывесок, размещенная на остеклении витрин здания, была демонтирована.

Также в кратчайшие сроки были демонтированы все несоответствующие конструкции в здании на бульваре Гагарина, 77. Они находились выше уровня второго этажа и закрывали фасад здания.

Арендаторы торгово-сервисного центра «Агат» по улице Тургенева, 21 и ТЦ «Карнавал» по улице Уинская, 8а также провели работы по демонтажу вывесок, несоответствующих стандартам.

Бизнесмены и фирмы, которые не реагируют на требования, привлекаются к административной ответственности. Индивидуальные предприниматели подвергаются штрафу до 4 тысяч рублей, должностные лица - до семи тысяч рублей, а фирмы - до 25 тысяч рублей.