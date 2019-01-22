2019-01-22T13:11:31+03:00
Происшествия

«Поскользнулась и упала под колеса». В Перми на остановке автобус наехал на 33-летнюю женщину

С различными травмами пострадавшая госпитализирована в больницу
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГИБДД г.Пермифото: ГИБДД г.Перми
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Очередное ДТП с участием автобуса произошло сегодня в Перми. В 8.26 утра автобус №80 наехал на 33-летнюю женщину прямо на остановке.

- По предварительной информации, девушка поскользнулась и упала на проезжую часть, - сообщили в городском управлении ГИБДД. - 34-летний водитель автобуса МАЗ-103485 не успел затормозить и при подъезде к остановке допустил наезд на пешехода. В результате происшествия женщина получила травмы.

Пермячку госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что 21 января около 17 часов 43-летний водитель автобуса МАН на ул. Пушкина в районе остановки «Центральный рынок» сбил 44-летнюю женщину. На остановке она вышла из трамвая и шла к тротуару. Автобус наехал на пешехода и прижал ее к другому автобусу «МАЗ», который стоял на остановке. В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы, от которых впоследствии скончалась в больнице.

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