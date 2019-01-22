«Спасло детское кресло». В Перми в ДТП пострадал четырехлетний малыш
Авария произошла вчера, 21 января, в Дзержинском районе Перми. 68-летний водитель автомобиля «Киа Соренто» ехал по ул. Углеуральской со стороны ул. Энгельса в направлении ул. Боровая. В районе дома №20 по улице Боровой он не уступил дорогу автомобилю «Шкода Октавиа», который двигался по главной дороге. Произошло столкновение.
- В результате ДТП четырехлетний малыш, который находился на переднем пассажирском сиденье в детском кресле в автомобиле «Шкода», - сообщили в городском управлении ГИБДД, - Ребенок получил ушибы мягких тканей лица.
Напомним, что 21 января в 9.20 водитель «Лады Приоры» сбил 13-летнего пешехода. Авария произошла в центре Перми на улице Ленина около дома №18. 60-летний водитель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка. Школьник доставлен в больницу с многочисленными травмами головы и тела.