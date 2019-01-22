2019-01-22T11:29:55+03:00
Происшествия

Пермяк угрожал взорвать дом на Стаханке

Решается вопрос о помещении телефонного террориста в спецклинику
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми 21 января около двух часов дня в экстренные службы позвонил мужчина. Он обещал открыть газ и взорвать дом на ул. Стахановской. На место прибыли сотрудники полиции, пожарные и медики. Выяснилось, что угрозы взрыва нет. Звонивший мужчина был явно не в себе.

- Решается вопрос о направлении звонившего мужчины на специализированное лечение, - сообщили в краевой полиции. - По факту инцидента в Индустриальном районе Перми сотрудниками полиции проводится проверка

Ранее мы писали, что в Перми произошло нападение на водителя-экспедитора. Грабитель отобрал у него серьезную сумму денег. Понедельник оказался очень несчастливым днем для водителя-экспедитора одной из пермских компаний. Днем 21 января возле автобусной остановки «Улица Мильчакова», находящейся в Дзержинском районе Перми на его машину напал грабитель.

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