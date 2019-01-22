2019-01-22T11:00:31+03:00
Общество

В Прикамье у должника-депутата арестовали внедорожник

И после этого народный избранник не спешит погашать задолженность
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Судебные приставы продолжают бороться с депутатами-неплательщиками. Недавно мы писали о том, как народный избранник из Краснокамска накопил долгов на 13 млн рублей и у него забрали «Мерседес». У его коллеги из Большесосновского района, конечно, долгов меньше. 43-летний депутата Земского собрания несколько лет подряд не платил транспортный налог и накопил задолженность более 80 тысяч рублей.

Народного избранника много раз предупреждали об ответственности, но депутат слышать ничего не хотел. Тогда судебный пристав приехал к нему домой и арестовал автомобиль Chevrolet Niva.

Даже после этого, народный избранник не погасил долги. Судебный пристав собирается передать машину на торги. После оценки специалиста автомобиль передадут на реализацию, вырученные денежные средства перечислят в федеральный бюджет, а разницу вернут должнику.

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