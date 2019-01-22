В Перми аквапарк может появиться рядом с зоопарком

СЕГОДНЯ 11:00 2019-01-22T11:00:06+03:00

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Идея строительства аквапарка обсуждается в Перми уже несколько лет. Для него даже выбрали участок на улице Щербакова в Орджоникидзевском районе, где была установлена территориальная зона спецпарка. Но инвестора, который захотел бы построить там аквапарк, городским властям найти не удалось. Об этом 22 января на заседании Пермской городской думы сообщил заместитель главы города Виктор Агеев.

- Поэтому сейчас прорабатывается вариант строительства аквапарка рядом с новым зоопарком, чтобы получился развлекательный кластер, - отметил чиновник.

Напомним, в октябре во время своей инстаграм–конференции Максим Решетников тоже высказался по поводу аквапарка.

- Аквапарк точно нужен в городе, - ответил Максим Решетников. - Сейчас в Перми рассматривается несколько площадок. Первая - у зоопарка, что было бы логично. Но практика показывает, что лучше построить его у больших торговых центров, где есть кинотеатры. Поэтому мы связались с инвестором, который ведет на ипподроме строительство большого торгового центра с детскими развлекательными центрами и кинотеатром, предложили ему интегрировать туда и аквапарк.