2019-01-22T10:39:03+03:00
Происшествия

«Это старье нужно давно сжечь». Жительницу Лысьвы в детской больнице покусали клопы, которых она обнаружила в матрасах

Главный врач лысьвенской больницы отметила, что женщина с жалобой не обращалась, а клопов в матрасах нет
Константин КЯКИНЕН
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Тот самый матрас. фото: соцсетиТот самый матрас. фото: соцсети
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Жительница Лысьвы в соцсетях пожаловалась на антисанитарию в детской больнице. Она написала, что ее в выходные положили в стационар вместе с трехмесячным ребенком. Утром она обнаружила, что ее покусали.

- Ладно, меня покусала эта зараза, а не ребенка, - возмущается женщина. - Начала все перетряхивать и пришла еще больше в ужас от матраса. Неудивительно, что меня покусали. Это же просто клоповник. Как вообще не стыдно такое стелить, это старье давно надо сжечь.

Медсестры сказали женщине, что травить клопов придут только после выходных. Женщина собралась домой и покинула больницу.

Главный врач лысьвенской больницы Светлана Климентьева сказала, что провела проверку по жалобе мамы пациента. Женщина с жалобой к руководству больницы не обращалась. Кроме того, по фото определить точные причины возникновения изменения кожного покрова невозможно.

- Жалоб от пациентов на наличие клопов в педиатрическом отделении не поступало, - рассказала главврач. - Матрас отправлен на экспертизу. Возникновение насекомых в матрасах медучреждения в принципе исключено. Каждый матрас проходит специальную обработку при температуре выше 120 градусов.

Также руководство больницы отметило, что обновление матрасов происходит, но очень медленно. В этом году запланирована их замена.

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