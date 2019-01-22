В Прикамье паломник во время крестного хода украл телефон у девушки

СЕГОДНЯ 09:42 2019-01-22T09:42:36+03:00

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В Кунгурском районе 17-летнему жителю Пермского района предъявлено обвинение в краже, которую он совершил в монастыре.

В июле прошлого года девушка участвовала в крестном ходе. Студентка техникума поставила мобильный телефон на зарядку в монастыре, откуда он пропал. Девушка обратилась за помощью в полицию.

Оказалось, к краже причастен один из паломников. Он взял телефон с зарядки и спрятал, а в день отъезда из монастыря взял с собой. Мобильник он продал, а деньги потратил.

Уголовное дело завершено, материалы переданы в суд.

Тем временем, в Перми произошло нападение на водителя-экспедитора. Грабитель отобрал у него серьезную сумму денег. Нападение на водителя было совершено днем 21 января возле автобусной остановки «Улица Мильчакова». Полиция просит водителей автомобилей с видеорегистраторами, проезжающих примерно в полдвенадцатого по улице Мильчакова и близлежащим улицам, представить видео в органы внутренних дел. Обращаться по телефонам: 246-82-80 или 02.