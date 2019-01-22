Шоу «Королевский цирк» Гии Эрадзе - это зрелища со всего мира, достойные королей

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-22T09:31:57+03:00

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Заслуженный артист России Гия Эрадзе славится неординарным подходом к цирковому искусству. И каждое его шоу - это цирковой спектакль нового поколения, ломающий стереотипы о классическом цирке. Это уникальный синтез эстрады, цирка и мюзикла. Весь вечер на манеже гармонично сочетаются сложнейшие трюки, дрессура животных, яркие артистические образы, авторская музыка, поражающие воображение спецэффекты и декорации, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы.

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В шоу «Королевский цирк» задействовано более 100 профессиональных артистов и животных со всего света. В течение почти трехчасового семейного шоу вы побываете на настоящем «Королевском балу», прикоснетесь к чарующей «Русской зиме» с оленями, лисами и русскими борзыми, ощутите страстные ритмы «Испании», где статный тореадор ведет свою опасную игру со своенравными яками.

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У фонтана в «Райском саду» вы встретите уникальных розовых пеликанов и самых ярких из экзотических птиц - попугаев ара. Увидите настоящих «Римских гладиаторов» на колесницах с могучими вороными конями, а также грозных африканских львов, которые предстанут перед вами, словно в настоящем Колизее. Погрузитесь в атмосферу далекого Средневековья в сопровождении загадочных «Гистрионов», представляющих такой редкий и необычный жанр циркового искусства, как «Эквилибристы на першах». Бешеная энергетика групповых жонглеров, трогательная история любви воздушных гимнастов на полотнах - все это и многое другое ждет вас на манеже Пермского цирка почти весь февраль!

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Премьерные представления пройдут 2 февраля (суббота, в 17.00), 3 февраля (воскресенье, в 15.00). Далее - представления по субботам и воскресеньям только до 24 февраля.

Стоимость билетов от 800 до 2000 рублей. Детям до трех лет вход свободный. Можно оформить групповую заявку по телефонам: + 7 (342) 260-48-87, +7-909-285-12-51.

Билеты онлайн: www.royalcircus.ru и www.circus-perm.ru