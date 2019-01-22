«Вышла из трамвая и направилась к остановке». В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в ДТП с автобусами

СЕГОДНЯ 09:20 2019-01-22T09:20:25+03:00

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21 января около 17 часов 43-летний водитель автобуса МАН на ул. Пушкина в районе остановки «Центральный рынок» сбил 44-летнюю женщину. На остановке она вышла из трамвая и шла к тротуару.

Автобус наехал на пешехода и прижал ее к другому автобусу «МАЗ», который стоял на остановке. В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы, от которых впоследствии скончалась в больнице.

Сотрудниками Ленинского отдела полиции возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

- Установлено, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, - сообщили в краевой полиции. - Следственные действия продолжаются.

Ранее мы писали, что вчера, 21 января, водитель-нарушитель в Перми сбил 13-летнего школьника. Ребенка доставили в больницу с травмами головы и тела