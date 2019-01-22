2019-01-22T07:53:18+03:00
Спорт

«Беда с реализацией». Пермский «Молот» вновь проиграл на своей площадке

«Молотобойцы» потерпели поражение от новокузнецкого «Металлурга» 2:4
Константин КЯКИНЕН
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фото: ХК "Молот-Прикамье"фото: ХК "Молот-Прикамье"
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Матч для пермяков сложился крайне неудачно с самого начала. После первого периода пермяки проигрывали 0:2. На 27 минуте в меньшинстве хозяева пропустили третью шайбу. Только после этого подопечные Вячеслава Долишни встрепенулись и сумели сократить разрыв до минимума в начале третьего периода. Шайбы на счету Кирилла Градусова и Руслана Шайхулова. Но в середине заключительного отрезка матча «металлурги» забросили четвертую шайбу, установив окончательный счет. 2:4 - поражение «Молота».

- Ребята неплохо играли, - отметил после игры наставник «молотобойцев» Вячеслав Долишня. - Но в который раз нас подводит реализация. В отличие от соперника, который реализовал все моменты, у нас с реализацией пока беда в этом сезоне.

Также Вячеслав Долишня отметил, что у команды еще остались шансы на попадание в плей-офф. Сейчас пермяки занимают 26 место с 31 очком. От 16-го места «молотобойцев» отделяют целых 18 очков.

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