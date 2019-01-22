2019-01-22T07:19:15+03:00
Общество

В Перми цена рельсового автобуса до Левшино снизилась до 35 рублей

Ранее билет стоил 120 рублей
Константин КЯКИНЕН
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фото: Пермская пригородная компанияфото: Пермская пригородная компания
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В пригородной компании объявили о снижении цены проезда на рельсовом автобусе РА-2 (Пермь-Лысьва-Пермь) до Левшино с 120 до 35 рублей. Тариф действует с 22 января. Утром поезд следует из Лысьвы в Пермь. Прибытие в 9.10. А вечером со станции Пермь-II отправляется в 17.25

Как сообщили в пригородной компании, рельсовый автобус доставит от станции Пермь-II до станции Молодежная за 23 минуты, до Левшино за 29 минут и до Голованово за 37 минут

Маршруты, на которые действует тариф:

Голованово - Левшино; Голованово - Молодежная; Голованово - Пермь-I; Голованово - Пермь-2 со стоимостью билета от 35 до 51 рубля;

Левшино - Молодежная; Левшино - Пермь-1; Левшино - Пермь-2 – цена билета от 35 до 40 рублей;

Молодежная - Пермь-1; Молодежная - Пермь-2 - также от 35 до 40 рублей;

Пермь-I - Пермь-II - цена 35 рублей.

Акция действует в тестовом режиме в течение одного месяца. Билеты можно приобрести только в Мобильном приложении «ПРИГОРОД». С инструкцией покупки билета в мобильном приложении можно ознакомиться http://ppk59.ru/other/instrukciya_po_ispolzovaniyu_mobilnogo_prilojeniya_prigorod

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