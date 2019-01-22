Пермяки смогут добраться в Пекин гораздо быстрее через Новосибирск

СЕГОДНЯ 07:08 2019-01-22T07:08:12+03:00

Ранее в столицу Китая можно было добраться только через Москву

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Пермяки смогут быстрее добраться до Пекина. В столицу Китая теперь можно долететь с пересадкой в Новосибирске. Ранее пермякам приходилось лететь в Китай через Москву.

- Экономия времени при перелете через Новосибирск составит почти 2,5 часа, - сообщили в пресс-службе правительства. - Время в пути - 9 часов 20 минут, из которых 2 часа 20 минут займет пересадка. При этом, следуя через столицу, пермяки тратят минимум 11 часов 40 минут.

Вылеты в Новосибирск из Перми осуществляются три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Самолеты отправляются в 16.50 по пермскому времени

Рейс из Перми до Новосибирска один из 9 рейсов, которые будут субсидированы Росавиацией в этом году. На 2019 год субсидии на осуществление перевозок воздушным транспортом в бюджете Пермского края запланированы на уровне 2018 года - 87,6 млн рублей.

Напомним, в 2018 году Правительством Пермского края были заключены договоры на оказание услуг по перевозке пассажиров по семи маршрутам: Пермь – Казань, Пермь – Самара, Пермь – Краснодар, Пермь – Нижний Новгород, Пермь – Новосибирск, Пермь – Когалым, Пермь - Калининград.