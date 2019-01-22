2019-01-22T07:08:12+03:00
Общество

Пермяки смогут добраться в Пекин гораздо быстрее через Новосибирск

Ранее в столицу Китая можно было добраться только через Москву
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Пермяки смогут быстрее добраться до Пекина. В столицу Китая теперь можно долететь с пересадкой в Новосибирске. Ранее пермякам приходилось лететь в Китай через Москву.

- Экономия времени при перелете через Новосибирск составит почти 2,5 часа, - сообщили в пресс-службе правительства. - Время в пути - 9 часов 20 минут, из которых 2 часа 20 минут займет пересадка. При этом, следуя через столицу, пермяки тратят минимум 11 часов 40 минут.

Вылеты в Новосибирск из Перми осуществляются три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Самолеты отправляются в 16.50 по пермскому времени

Рейс из Перми до Новосибирска один из 9 рейсов, которые будут субсидированы Росавиацией в этом году. На 2019 год субсидии на осуществление перевозок воздушным транспортом в бюджете Пермского края запланированы на уровне 2018 года - 87,6 млн рублей.

Напомним, в 2018 году Правительством Пермского края были заключены договоры на оказание услуг по перевозке пассажиров по семи маршрутам: Пермь – Казань, Пермь – Самара, Пермь – Краснодар, Пермь – Нижний Новгород, Пермь – Новосибирск, Пермь – Когалым, Пермь - Калининград.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синема парк Кристалл приглашает пермяков на премьерный показ фильма «Мирай из будущего»
В Прикамье паломник во время крестного хода украл телефон у девушки
Шоу «Королевский цирк» Гии Эрадзе - это зрелища со всего мира, достойные королей
«Вышла из трамвая и направилась к остановке». В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины в ДТП с автобусами
«36 раз привлекался к ответственности». В Перми водитель-нарушитель сбил 13-летнего школьника
«Беда с реализацией». Пермский «Молот» вновь проиграл на своей площадке
В Перми цена рельсового автобуса до Левшино снизилась до 35 рублей
Новые низкопольные автобусы поступят в Пермь уже в первом квартале 2019 года
В Прикамье около 20 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
«Швырнул ребенка на диван». В Кунгуре отец проломил голову четырехмесячному малышу
«Написал прощальную записку и ушел». В Перми разыскивают 23-летнего молодого человека
В центре Перми при столкновении двух автобусов погибла женщина
«Картофель улетел в кювет»: в Прикамье столкнулись два грузовика
В Прикамье пьяный отчим убил пасынка
В Перми произошло нападение на водителя-экспедитора
23-25 января пройдут Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию
В Прикамье под колесами автомобиля погибла 53-летняя женщина
20 новых низкопольных автобусов появятся в Перми в первом квартале этого года
В Пермском районе арестован мужчина, который убил знакомую консервным ножом
В Прикамье грузовик «Вольво» столкнулся с «Газелью», пострадал один человек
«Последовать примеру Чечни». Депутат Заксобрания Александр Григоренко предложил простить долги за газ жителям Прикамья
Болельщики «Амкара» возмущаются, что на щите, который установили на их деньги, рекламируют баскетбол
«Стал украшением музея». Пермскому музею «Ретро-Гараж» пенсионер из Пскова подарил «Москвич» 1975 года выпуска
В Перми «Шкода Октавиа» сбила 15-летнего подростка
Состав с танками Т-34 из Лаоса проследовал через Прикамье
«Забыл кастрюлю на плите». В Перми от отравления погиб 41-летний мужчина
В Пермском филиале «Т Плюс» популяризируют профессию энергетика
«Заставлял отжиматься и прыгать на одной ноге». В Прикамье осужден учитель истории за жестокое обращение с учениками