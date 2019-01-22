В Прикамье около 20 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 06:35 2019-01-22T06:35:24+03:00

В Роспотребнадзоре отмечают, что эпидемия еще не началась, хотя маленькие дети болеть стали чаще

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С 14 по 20 января в Пермском крае 19 627 заболели гриппом и ОРВИ. В Роспотребнадзоре отметили, что показатель заболеваемости незначительно превышает эпидемический порог, за счет детей от 0 до 2 лет. Такая же ситуация складывается и в Перми.

- Сложившаяся ситуация не расценивается как эпидемия, однако требует усилить меры профилактики гриппа и ОРВИ, - сообщили в ведомстве. - По данным лабораторного мониторинга, в регионе циркулируют как риновирусы и аденовирусы, так и вирусы гриппа, что характерно для данного периода года.

Для того чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ специалисты советуют:

- не переохлаждайтесь;

- избегайте контактов с людьми, у которых имеются признаки простудных заболеваний;

- при контакте с больными людьми - надевайте маску;

- регулярно проветривайте помещение;

- прикрывайте нос и рот бумажной салфеткой во время кашля или чихания. Салфетку после использования выбрасывайте в мусорную корзину.

- часто мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания. Если мыло и вода недоступны, можно использовать средства для протирания рук на спиртовой основе.

- старайтесь не прикасаться к глазам, носу или рту. Микробы распространяются именно таким образом.

- ведите здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами), что поможет организму бороться с любыми инфекциями.

- в случае заболевания - не занимайтесь самолечением, обязательно обращайтесь к врачу.