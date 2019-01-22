«Швырнул ребенка на диван». В Кунгуре отец проломил голову четырехмесячному малышу

СЕГОДНЯ 06:23 2019-01-22T06:23:09+03:00

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В Кунгуре отец травмировал своего сына. Он с силой бросил его на диван, четырехмесячный малыш ударился головой о спинку. В полицию обратилась соседка, которая рассказала, что ребенок получил травму головы, но родители ничего не предпринимают, медицинская помощь ему не оказывается.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности.

Как сообщили в краевом следственном комитете, ребенок госпитализирован в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, учитель истории и обществознания Очерской средней школы осужден за жестокое обращение с учениками. 46-летний мужчина работал преподавателем с июля 2017 по март 2018 года. Во время уроков он в «воспитательных» целях позволял себе оскорблять учеников, применял физические наказания и оказывать психологическое давление.