2019-01-22T06:10:02+03:00
Происшествия

«Написал прощальную записку и ушел». В Перми разыскивают 23-летнего молодого человека

Денис Чунарев ушел из дома после ссоры с девушкой
Константин КЯКИНЕН
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Родные 23-летнего Дениса Чунарева бьют тревогу. Молодой человек оставил прощальную записку и ушел из дома.

- 20 января около 17 часов Денис вышел из дома в микрорайоне Левшино, - рассказала сестра Дениса Екатерина. - Мы обзвонили всех друзей и знакомых, никто ничего не знает. Телефон не отвечает.

Сестра говорит, что Денис ушел из дома после ссоры с девушкой. Рост Дениса около 185 см, крепкого телосложения. В день пропажи был одет в шапку и куртку черную цвета, темно-синие брюки и черные кроссовки.

В полицию родственники Дениса собираются обратиться сегодня. 22 января.

Всем, кто его видел или знает, где он находится, просят позвонить по телефону 8-9922-17-18-82 или в полицию 02.

Напомним, что в Соликамске разыскивают 27-летнего Александра Белкина. К поискам мужчины подключились волонтеры и добровольцы.

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