В центре Перми при столкновении двух автобусов погибла женщина

СЕГОДНЯ 19:58 2019-01-21T19:58:33+03:00

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В понедельник, 21 января, около 17 часов в районе остановки «Центральный рынок» столкнулись два рейсовых автобуса маршрутов №1 и №8. В краевой полиции сообщили, что 43-летний водитель автобуса MAN, который двигался по улице Пушкина по направлению к Борчанинова не пропустил 44-летнюю женщину, которая на остановке вышла из трамвая и шла к тротуару.

Автобус наехал на женщину и прижал ее к другому автобусу, стоявшему на остановке. В результате пермячка получила серьезные травмы и скончалась в больнице.

Как сообщили в администрации Перми сотрудники департамента дорог и транспорта проводят проверку по факту этого ДТП.

Напомним. сегодня же на автодороге «Подъезд к Перми от М7 Волга» произошло ДТП с участием двух большегрузных автомобилей. По предварительной информации, водитель одной из фур выехал на полосу встречного движения, где его грузовик столкнулся с другим. В результате фура, перевозившая картофель и другие овощи, оказалась в кювете.