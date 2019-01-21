«Картофель улетел в кювет»: в Прикамье столкнулись два грузовика

СЕГОДНЯ 18:26 2019-01-21T18:26:42+03:00

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На автодороге «Подъезд к Перми от М7 Волга» произошло ДТП с участием двух большегрузных автомобилей. По предварительной информации, водитель одной из фур выехал на полосу встречного движения, где его грузовик столкнулся с другим. В результате фура, перевозившая картофель и другие овощи, оказалась в кювете.

- В результате ДТП пострадал один человек, - рассказали в Госавтоинспекции Пермского края. – Мы рекомендуем водителям не рисковать на дороге, не совершать резких маневров и перестроений. При движении по загородным трассам следует проявлять особую бдительность, строго соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами, выбирать оптимальный скоростной режим, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

Ранее мы писали, что 21 января на той же самой автодороге «Подъезд к Перми от М7 Волга» грузовик «Вольво» столкнулся с «Газелью», также пострадал один человек.