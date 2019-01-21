В Перми произошло нападение на водителя-экспедитора

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-21T17:23:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Понедельник оказался очень несчастливым днем для водителя-экспедитора одной из пермских компаний. Днем 21 января возле автобусной остановки «Улица Мильчакова», находящейся в Дзержинском районе Перми на его машину напал грабитель.

- В понедельник в 12.20 неизвестный преступник открыто похитил денежные средства у водителя-экспедитора, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время полиция проводит комплекс мероприятий, направленный на установление личности нападавшего, его задержание и возвращение похищенного.

Полиция обратилась к очевидцам нападения и людям, обладающим какой-либо информацией об ограблении, с просьбой сообщить об этом в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02. Также полиция просит водителей автомобилей с видеорегистраторами, проезжающих примерно в полдвенадцатого по улице Мильчакова и близлежащим улицам, представить видео в органы внутренних дел. Обращаться по телефонам: 246-82-80 или 02.