2019-01-21T16:47:28+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

23-25 января пройдут Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию

Ожидается, что в стартах примут участие около 300 спортсменов
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Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию пройдут 23-25 января в спорткомплексе «Олимпия» (г. Пермь, ул. Мира, 41). Финансовую и организационную поддержку соревнованиям оказывает АО «ОХК «УРАЛХИМ» в рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – спорту».

Кто приймет участие: юноши 15-16 лет (2003-2004 г.р.), девушки 13-14 лет (2005-2006г.р.), мужчины 2002 и старше, женщины 2004 и старше, имеющие не ниже 3-го спортивного разряда.

Спортсмены разыграют в общей сложности 80 комплектов медалей. Победители и призёры войдут в состав сборной Пермского края и будут представлять регион на окружных и федеральных стартах первой половины 2019 года в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Обнинске и других городах.

Торжественное открытие соревнований и парад команд запланированы 23 января в 11:30. Старт заплывов в 12:00. Спортсмены выступят на дистанциях 50 м брассом, 100 м вольным стилем, 200 м баттерфляем, 200 м на спине. Женщины проплывут 800 м вольным стилем. В заключение первого дня соревнований пройдёт эстафета 4х50 вольным стилем. В этом виде выступят и женщины, и мужчины. На каждую дистанцию будет организовано по несколько заплывов: сначала покажут себя самые юные спортсмены, а завершат наиболее сильные пловцы региона. Награждение по итогам первого дня – в 15:00.

24 января спортсмены выйдут на дистанции 50 м на спине, 100 м баттерфляем, 200 м вольным стилем, 200 м брассом, 400 м - комплексное плавание. Только мужчины – 1,5 км вольным стилем. 25 января запланированы заплывы на дистанциях 50 м вольным стилем, 50 м баттерфляем, 100 м брассом, 100 м на спине, 200 м – комплексное плавание, 400 м вольным стилем, эстафета 4х50 комбинированная.

Внимание пермских болельщиков будет сосредоточено на выступлениях ведущих пловцов Пермского края. Это мастер спорта международного класса Мария Баклакова (Чайковский), мастера спорта Екатерина Сорокина и Руслан Садыков (оба из Краснокамска), Юрий Шарыкин (БМ, Пермь), Савелий Паньков (Горнозаводск).

Вход для болельщиков – свободный.

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