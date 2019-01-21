2019-01-21T15:53:12+03:00
Происшествия

В Прикамье под колесами автомобиля погибла 53-летняя женщина

Она переходила дорогу в неположенном месте
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: УГИБДД по Пермскому краюфото: УГИБДД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

Трагедия случилась в селе Большая Соснова. Под колесами автомобиля погибла 53-летняя женщина. Она грубо нарушила правила дорожного движения, пересекая дорогу в неположенном месте.

По предварительным данным, в 8.45 34-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» в районе дома №56 по ул. Набережной допустил наезд на женщину. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее мы писали, что в Прикамье грузовик «Вольво» столкнулся с «Газелью», пострадал один человек. Авария произошла 21 января в 11 часов 40 минут в Нытвенском районе. На 426 километре автодороги «Подъезд к Перми от М7 Волга».

- 55-летний водитель грузового автомобиля «Вольво», по предварительной информации, по неустановленной причине, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Газель», - сообщили в краевом управлении ГИБДД. - В результате ДТП водитель отечественного автомобиля госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
23-25 января пройдут Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию
20 новых низкопольных автобусов появятся в Перми в первом квартале этого года
В Пермском районе арестован мужчина, который убил знакомую консервным ножом
В Прикамье грузовик «Вольво» столкнулся с «Газелью», пострадал один человек
«Последовать примеру Чечни». Депутат Заксобрания Александр Григоренко предложил простить долги за газ жителям Прикамья
Болельщики «Амкара» возмущаются, что на щите, который установили на их деньги, рекламируют баскетбол
«Стал украшением музея». Пермскому музею «Ретро-Гараж» пенсионер из Пскова подарил «Москвич» 1975 года выпуска
В Перми «Шкода Октавиа» сбила 15-летнего подростка
Состав с танками Т-34 из Лаоса проследовал через Прикамье
«Забыл кастрюлю на плите». В Перми от отравления погиб 41-летний мужчина
В Пермском филиале «Т Плюс» популяризируют профессию энергетика
«Заставлял отжиматься и прыгать на одной ноге». В Прикамье осужден учитель истории за жестокое обращение с учениками