В Прикамье под колесами автомобиля погибла 53-летняя женщина

СЕГОДНЯ 15:53 2019-01-21T15:53:12+03:00

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Трагедия случилась в селе Большая Соснова. Под колесами автомобиля погибла 53-летняя женщина. Она грубо нарушила правила дорожного движения, пересекая дорогу в неположенном месте.

По предварительным данным, в 8.45 34-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» в районе дома №56 по ул. Набережной допустил наезд на женщину. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее мы писали, что в Прикамье грузовик «Вольво» столкнулся с «Газелью», пострадал один человек. Авария произошла 21 января в 11 часов 40 минут в Нытвенском районе. На 426 километре автодороги «Подъезд к Перми от М7 Волга».

- 55-летний водитель грузового автомобиля «Вольво», по предварительной информации, по неустановленной причине, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Газель», - сообщили в краевом управлении ГИБДД. - В результате ДТП водитель отечественного автомобиля госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.