2019-01-21T15:44:44+03:00
Общество

20 новых низкопольных автобусов появятся в Перми в первом квартале этого года

Всего пермские власти закупили 85 машин
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми подведены итоги двух аукционов на поставку 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов. Победитель торгов поставит в краевую столицу автобусы марки

Volgаbus. На покупку новых машин планировалось потратить 882 млн рублей, но поставщик

снизил цену на 40,8 млн рублей. Сэкономленные средства будут направлены на нужды транспортной отрасли.

Первые 20 автобусов поступят уже в первом квартале 2019 год, остальные будут поставлены к апрелю этого года.

- Главным преимуществом автобусов является коррозионная устойчивость кузова, которая позволяет продлить срок эксплуатации транспортного средства, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Новые низкопольные автобусы удобны для маломобильных групп населения. Кроме того, они оснащены специальным откидным трапом, предназначенным для более удобного доступа пассажиров в салон. Общая вместимость одного автобуса составляет до 110 пассажиров.

Закупка автобусов проходит в рамках реализации новой транспортной модели Перми. Планируется, что «возраст» действующих в Перми автобусов не должен превышать 12 лет, трамваев – 15 лет. Исполнение проекта предусмотрено в 2019-2023 годы. За это время в городе планируется внедрение безналичной оплаты проезда и единых проездных документов, в том числе возможности бесплатной пересадки на всех видах транспорта.

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