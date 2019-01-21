2019-01-21T14:46:48+03:00
Происшествия

В Прикамье грузовик «Вольво» столкнулся с «Газелью», пострадал один человек

Водитель «Газели» госпитализирован в больницу
Константин КЯКИНЕН
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Авария произошла 21 января в 11 часов 40 минут в Нытвенском районе. На 426 километре автодороги «Подъезд к Перми от М7 Волга».

- 55-летний водитель грузового автомобиля «Вольво», по предварительной информации, по неустановленной причине, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Газель», - сообщили в краевом управлении ГИБДД. - В результате ДТП водитель отечественного автомобиля госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция Пермского края рекомендует водителям не рисковать на дороге, не совершать резких маневров и перестроений. При движении по загородным трассам следует проявлять бдительность, строго соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами, выбирать оптимальный скоростной режим, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

Ранее мы писали, что в Перми в ДТП с участием двух легковушек пострадали четыре человека.Два водителя госпитализированы, двум пассажирам отечественного автомобиля назначено амбулаторное лечение

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