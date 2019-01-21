2019-01-21T14:18:08+03:00
Общество

«Последовать примеру Чечни». Депутат Заксобрания Александр Григоренко предложил простить долги за газ жителям Прикамья

Запрос народный избранник отправил в региональную прокуратуру
Константин КЯКИНЕН
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фото: личная страница в Фейсбукфото: личная страница в Фейсбук
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Депутат Заксобрания Прикамья Александр Григоренко решил последовать примеру коллег из Чечни и предлагает списать долги пермяков за газ. А это ни много ни мало - три миллиарда рублей. Не девять, как в Чечне, но все-таки.

- Дело тут даже не в том, что есть юридические основания для такого списания, - говорит депутат. - Мы живем в стране, где по Конституции все регионы равны и не важно, где они находятся на Кавказе или на Урале. И когда прокуратура Чеченской республики принимает решение о прощении долгов за газ для жителей, то возникает закономерный вопрос. Почему Чечне можно, а Пермскому краю нельзя. Надеюсь, уважаемая мной прокуратура Пермского края ответит мне на этот запрос. Буду с нетерпением ждать ответа!

По мнению Александра Григоренко, списание задолженности помогло бы снять социальную напряженность и восстановить справедливость.

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