Болельщики «Амкара» возмущаются, что на щите, который установили на их деньги, рекламируют баскетбол

СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-21T15:08:14+03:00

В ЦСП пояснили, что земля под щитом принадлежит бизнес-центру «Грин Плаза» и баннер установлен по согласованию с собственниками

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В конце 2010 года судьба «Амкара» висела на волоске. Болельщики «красно-черных» устроили пикет в центре Перми. Фанаты решили помочь любимой команде и собрать средства для того, чтобы команда осталась в премьер-лиге. Собрать удалось немного - 230 тысяч рублей. Деньги пошли на уборку снега и информационный щит.

После расформирования «Амкара» баннер долгое время никто не трогал. Но недавно на нем появилась реклама баскетбольного матча Россия- Финляндия, который состоится в Перми 24 февраля.

- Знакомое место, красно-чёрные? - спрашивают в соцсетях фанаты пермского клуба. - Помнится, средства, собранные болельщиками «Амкара», пошли на создание и установку этого щита. Ничего против баскетбола не имеем, равно как и сборной, но позвольте - этот щит служит средством погашения долгов клуба? Или нет?

В минспорте нам сказали, что стадион «Звезда» передан в безвозмездное владение Пермскому краю. Управляет объектом «Центр спортивной подготовки Пермского края».

- Земля под щитом принадлежит «Грин Плазе», - сообщили в ЦСП. - Баннер установлен по согласованию с собственниками здания.