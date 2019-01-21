2019-01-21T13:22:19+03:00
Общество

«Стал украшением музея». Пермскому музею «Ретро-Гараж» пенсионер из Пскова подарил «Москвич» 1975 года выпуска

Пробег у машины небольшой - 92 тысячи километров
Константин КЯКИНЕН
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фото: музей "Ретро-Гараж"фото: музей "Ретро-Гараж"
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Пенсионер из псковского поселка Наумово под Великими Луками презентовал пермскому музею «Ретро-Гараж» «Москвич» 1975 года выпуска. Пожилой мужчина увидел репортаж о музее и решил отдать свой автомобиль.

Главная проблема возникла с перевозкой машины. И только через год директор музея Александр Черепанов со своим товарищем возвращались с латвийских гонок и заночевали на окраине Великих Лук.

- Познакомились с дедушкой и буквально влюбились в машину, - рассказали в пермском музее. - Дальше было дело техники перевезти ее в Пермь. Теперь этот «Москвич-412» 1975 года выпуска, с родными номерами, пробегом в 92 тыс. километров является украшением музея.

Ранее мы писали, что «Ретро-Гараж» возобновил работу. Министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский помог решить проблемы с арендой помещения. Музей работает со вторника по воскресенье с 12 до 19 часов в здании на ул. Дружбы, 34 (въезд во двор с улицы Крупской).

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