2019-01-21T12:37:45+03:00
Происшествия

В Перми «Шкода Октавиа» сбила 15-летнего подростка

Школьник переходил дорогу на красный свет
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Авария произошла 20 января в Свердловском районе Перми в 14.50. Автомобиль «Шкода Октавиа» двигался по ул. Куйбышева в направлении ул. Васильева. За рулем находился 36-летний водитель. В районе дома №167 он допустил наезд на пешехода.

- 15-летний подросток, по предварительной информации, переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД. - Ему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

Тем временем, в Прикамье очевидцы выложили видео смертельного ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург. Авария случилась 6 января в Кунгурском районе. Автор видео рассказывает, что водитель автомобиля «Сhery Bonus 3» выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero, в котором ехала семья. Авария произошла на 109 километре трассы Пермь - Екатеринбург в Кунгурском районе 6 января. Водитель китайского седана погиб на месте. Травмы получила 13-летняя пассажирка Mitsubishi.

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