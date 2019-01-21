Состав с танками Т-34 из Лаоса проследовал через Прикамье

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-21T12:35:50+03:00

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Эшелон с тремя десятками легендарных танков Т-34, переданных Лаосом России, проехал через станцию Чад Октябрьского района. Боевые машины, следующие в Кантемировскую танковую дивизию в Подмосковье, сняли на видео железнодорожники.

Напомним, что договоренность о поставке танков Т-34 была достигнута в ходе визита в Лаос министра обороны Сергея Шойгу. Министерство обороны Лаоса передало30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. До недавнего времени эта техника стояла на вооружении лаосской армии. 9 января 30 танков прибыли во Владивосток, откуда их по железной дороге повезли в город Наро-Фоминск Московской области.

Переданную технику планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок фильмов о Великой Отечественной войне.

По данным справочника Military Balance, в 2018 году Т-34 числились на вооружении девяти стран: Вьетнама, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Йемена, Кубы, Лаоса, Республики Конго, КНДР и Намибии.