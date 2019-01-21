«Забыл кастрюлю на плите». В Перми от отравления погиб 41-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-21T10:38:24+03:00

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Несчастный случай произошел 20 января около двух часов ночи в доме по бульвару Гагарина, 113. Жильцы девятого этажа почувствовали запах дыма и вызвали пожарные. Приехавшие огнеборцы обнаружили в квартире 41-летнего мужчину, который не подавал признаков жизни.

Как выяснилось, пожар возник на кухне площадью 6 квадратных метров. Мужчина готовил еду в металлической кастрюле и забыл выключить газ. Пища полностью сгорела, но мужчина запаха дыма не почувствовал. По предварительным данным, мужчина получил отравление продуктами горения. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Проверка по факту пожара продолжается.

Ранее мы писали, что в Перми семь человек отравились угарным газом. Среди пострадавших четверо детей и трое взрослых. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправное печное отопление. Инцидент произошел на улице Оверятской в Индустриальном районе.