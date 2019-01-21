2019-01-21T10:32:32+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

В Пермском филиале «Т Плюс» популяризируют профессию энергетика

В выставочном центре «Пермская ярмарка» проходит 21-я Межрегиональная выставка учебных заведений, образовательных технологий и вакансий «Образование и карьера-2019», активное участие в которой принимает Пермский филиал «Т Плюс»
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На стенде компании можно ознакомиться со спецификой энергетической отрасли, получить консультации специалистов HR-службы по квалификационным требованиям к конкретной должности.

Основная цель выставки – помочь старшеклассникам Перми и Пермского края определиться с выбором будущей профессии, а студентам – найти возможности для развития карьеры, в том числе, в энергетике.

В Пермском филиале «Т Плюс» проводится систематическая работа по популяризации профессии энергетика. Проекты по привлечению молодых специалистов, выпускников профильных высших и средних специальных учебных заведений реализуются уже много лет. Традиция преемственности поколений позволяет сохранять и приумножать профессиональный уровень работников энергетической отрасли Прикамья. Выпускники профильных специальностей Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского химико-технологического техникума традиционно пополняют ряды энергетиков и успешно работают на производственных объектах «Т Плюс».

В компании также внедрены программы по профессиональной подготовке и переподготовке персонала, проводятся конкурсы профмастерства, тренинги развития, обучающие семинары, уделяется большое внимание взаимодействию с ведущими вузами и ссузами города. Для школьников и студентов, которые планируют связать свою судьбу с профессией энергетика, проводятся ознакомительные экскурсии. Студенты старших курсов профильных специальностей проходят на предприятиях «Т Плюс» производственную практику, чтобы максимально близко познакомиться со спецификой отрасли. Активно выстраивается работа с профильными ссузами и вузами, в том числе, через подписание соглашений о сотрудничестве. Такие соглашения были подписаны с Пермским государственным научно-исследовательским университетом и Пермским филиалом НИУ ВШЭ.

Заместитель директора по персоналу и административным вопросам Пермского филиала «Т Плюс» Андрей Низовцев отмечает, что высокие требования при формировании состава сотрудников обусловлены серьезной ответственностью, которая лежит на энергетиках: «В прошлом году мы перезапустили программу взаимодействия с вузами, вместе с которыми стараемся профессионально ориентировать школьников и студентов. На выставке «Образование и карьера» молодежь может познакомиться со спецификой работы нашего предприятия и энергетической отрасли в целом. Вполне вероятно, что кто-то из них сделает выбор будущей профессии и станет нашим коллегой. А мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы у молодых специалистов были все условия для непрерывного профессионального роста».

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