«Заставлял отжиматься и прыгать на одной ноге». В Прикамье осужден учитель истории за жестокое обращение с учениками

СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-21T10:16:55+03:00

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Учитель истории и обществознания Очерской средней школы осужден за жестокое обращение с учениками. 46-летний мужчина работал преподавателем с июля 2017 по март 2018 года. Во время уроков он в «воспитательных» целях позволял себе оскорблять учеников, применял физические наказания и оказывать психологическое давление.

Так, учитель во время урока заставлял детей стоять в неудобных позах, прыгать на одной ноге, отжиматься. Кроме того, угрожал ученикам переводом в коррекционную школу. Родители школьников, которых унижал учитель, обратились в правоохранительные органы.

На учителя было заведено уголовное дело. На днях состоялся суд, который признал педагога виновным и назначил ему штраф - 45 тысяч рублей.

Мужчина полностью раскаялся и в кратчайшие сроки оплатил задолженность, сообщили в службе судебных приставов.