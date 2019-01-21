«Мы гордимся вами». Губернатор Прикамья поблагодарил пермяков, которые помогали спасать людей во время пожара из офисного здания

СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-21T09:52:09+03:00

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Губернатор Пермского края Максим Решетников поблагодарил пермяков, которые помогали спасать людей из пожара в бизнес-центре в Перми на Монастырской, 12а. Награды получили пять человек.

Как сообщает глава региона в своем Instagram, Юрий Попов, Олег Изгагин и Фераджутдин Абдулгаджиев помогали эвакуировать беременную девушку, а Дмитрий Лиферов и Алексей Ваганов выводили людей из горящего здания.

- Спасибо вам, что смогли сориентироваться в критической ситуации, - отметил глава региона. - Спасибо за храбрость и неравнодушие. Край гордится вами.

В спасении пострадавших их горящего бизнес-центра принимали участие спецназовец, полицейский, детский врач и обычные прохожие.

- Я услышал крики о помощи и увидел в окне третьего этажа девушку, - рассказывает спецназовец Олег Изгагин. – На снегу лежали две женщины. Они были в крови, но в сознании. Я понял, что они выпрыгнули из окна и получили серьезные ушибы. Какие-то люди растягивали полотна и кричали девушке в окне прыгать, но она не решалась. Если бы она прыгнула, удар был бы очень сильным. Но в этот момент нам дали лестницу, которую мы приставили к стене. По ней я залез к девушке, она была сильно напугана. Я как мог ее успокоил, сказал, что все будет хорошо, я буду с тобой и никуда отсюда без тебя не уйду.

Олег спускался по лестнице первым, снизу поддерживая Екатерину. Спасательная операция завершилась успешно.

- Уже внизу я понял, что девушка находится на большом сроке беременности, - вспоминает сотрудник спецназа. - Хорошо, что мы не уговорили ее прыгнуть. Я накинул на нее свою куртку и проводил в помещение, где уже находились другие пострадавшие.

Пожар в бизнес-центре на Монастырской, 12 а произошел, напомним, днем 17 января. Пострадали 14 человек, несколько до сих пор остаются в больнице в тяжелом состоянии.