2019-01-21T09:30:02+03:00
Общество

В Прикамье несовершеннолетний студент угнал автомобиль, но был задержан полицейским

Сотрудника полиции насторожили следы взлома на замке зажигания.
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Краснокамске инспектор ДПС остановил автомобиль. За рулем был несовершеннолетний студент местного учебного заведения, у которого не было прав. К тому же сотрудника полиции насторожили следы взлома на замке зажигания. О предположительном хищении машины инспектор ДПС сообщил в дежурную часть отдела полиции.

Выяснилось, что подросток угнал оставленный на улице автомобиль. Законный владелец машины даже не подозревал, что у него угнали автомобиль. Об угоне ему сообщили сотрудники полиции. Ущерб владелец оценил в 80 тысяч рублей, машина была ему возвращена.

Следователями Краснокамского района возбуждено уголовное дело по факту кражи. Расследование продолжается. сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Тем временем, житель Прикамья избил своего знакомого и выкинул на улицу умирать. Утром погибшего мужчину обнаружили прохожие. В ночь на 6 ноября прошлого года 34-летний житель Кунгура выпивал вместе с 43-летним знакомым из Березовского района. Во время застолья в квартире на улице Свердлова между мужчинами вспыхнула ссора. Хозяин квартиры жестоко избил своего гостя и вывел его на улицу, где избитый мужчина скончался.

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