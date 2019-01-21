В Прикамье запустят конкурс идей для высокотехнологичных предприятий «i-cube»

СЕГОДНЯ 09:14 2019-01-21T09:14:47+03:00

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18 января, в рамках XXI Межрегиональной выставки-форума «Образование и карьера» состоялась презентация конкурса идей и решений для высокотехнологичных предприятий «i-cube. Idea. innovation. integration». Одним из спикеров на презентации стал губернатор Пермского края Максим Решетников.

О сути конкурса рассказал куратор проекта от ПНИПУ, кандидат экономических наук Александр Алексеев. «Задача конкурса быстро находить решения для конкретных компаний-заказчиков, — пояснил он. — Для заказчиков этот конкурс – возможность быстро найти готовые решения, внедрить их без существенных доработок и быстро подобрать проектную команду».

Председатель Совета молодых учёных и специалистов Пермского края Александр Николаев отметил, что ключевая роль в конкурсе i-cube отводится высокотехнологичным предприятиям, которые презентуют участникам конкурса свою долгосрочную стратегию развития. Компании-участники помогают найти идеи и решения для пилотного внедрения в производство и экосистему компании. Участники конкурса должны будут адаптировать свои изобретения и решения под потребности конкретной компании с перспективой создания совместного спутникового предприятия.

По словам главы региона подобные проекты востребованы в регионе, они направлены на решение сразу нескольких задач – раскрытие потенциала молодежи, создание высокотехнологичных продуктов, «прокачку» бизнеса, а, в конечном итоге – развитие всего региона. При этом в Пермском крае активно развиваются подобные проекты, направленные на реализацию стартапов.

«Этот проект идет с другой стороны. Конкретное предприятие выходит с конкретными задачами, запросами, проблемами, иногда неочевидными, но необходимыми для их стратегического развития. Разработчики получают уже готовых заказчиков с конкретными целями. Компании-заказчики получают готовые решения, которые можно быстро адаптировать и внедрить, — обозначил Максим Решетников. — Конечно, главный сейчас вопрос – с какими потребностями будут приходить в этот проект предприятия, какие запросы озвучат они. Именно от этого будет зависеть формат проведения конкурса. Мы, со своей стороны, готовы оказать поддержку, в том числе консультативную».

Организатором конкурса «i-cube» выступают Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Технопарк Пермь и Совет молодых ученых Пермского края при Министерстве образования и науки Пермского края.