3 800 пермяков окунулись в Крещенскую ночь в трех купелях

СЕГОДНЯ 08:58 2019-01-21T08:58:11+03:00

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В Крещенскую ночь, по данным специальных служб, дежурившими бригадами не было зафиксировано никаких происшествий. Помощь спасателей и врачей никому из купающихся не понадобилась. Всего в Верхней Курье, на городском пляже и на территории монастыря на Бахаревке в купели окунулись порядка 3,8 тысяч горожан. Некоторые пермяки выбрали специально приготовленные места для купания в Пермском районе.Как отметили в городском департаменте общественной безопасности, в специально оборудованных местах традиционный обряд прошел спокойно, происшествий не зафиксировано.

Так же, как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, никаких происшествий не было и на территории края. Купание было организовано в 75 купелях в разных районах Прикамья. На месте массового пребывания людей дежурили сотрудники МЧС, спасатели городских служб спасения.

О том, как окунались пермяки в городские купели, читайте в нашем репортаже: «15 ярких кадров с крещенских купаний»