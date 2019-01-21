2019-01-21T07:52:44+03:00
Общество

«Сбежали от хозяев». В Перми пони выбежали на трамвайные рельсы и парализовали движение

Видео в соцсетях опубликовали очевидцы.
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
кадр и видеокадр и видео
Изменить размер текста:

20 января в центре Перми бегали два пони. В районе площади Карла Маркса животное выбежали прямо на трамвайные рельсы. Водителю трамвая пришлось остановиться. Приближающийся трамвай испугал животных и они выбежали на проезжую часть. К счастью, с пони ничего страшного не случилось. Местные жители узнали этих животных и сообщили, что они живут неподалеку.

- Поймали, давно уже дома, с ними все хорошо, - рассказали в комментариях местные жители.

Тем временем, в Перми в следующие выходные, 2 и 3 февраля, состоится Международная выставка собак всех пород «Огни Прикамья-2019». Участники конкурса смогут продемонстрировать достижения своих питомцев, а посетители — выбрать четвероногого друга по душе. Международная выставка пройдет в 8 павильонах выставочного центра «Пермская ярмарка» на площади более 4200 квадратных метров. Предполагается, что в соревнованиях примут участие более 100 собак различных пород. Своих питомцев представят 60 заводчиков, которые покажут гостям ярмарки собак редких пород.

В Перми пони перегородили путь трамваю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Заставлял отжиматься и прыгать на одной ноге». В Прикамье осужден учитель истории за жестокое обращение с учениками
«Мы гордимся вами». Губернатор Прикамья поблагодарил пермяков, которые помогали спасать людей во время пожара из офисного здания
В Прикамье несовершеннолетний студент угнал автомобиль, но был задержан полицейским
В Прикамье запустят конкурс идей для высокотехнологичных предприятий «i-cube»
3 800 пермяков окунулись в Крещенскую ночь в трех купелях
«Вылетел на встречку». В Прикамье очевидцы выложили видео смертельного ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург
Волонтеры выйдут на поиски 27-летнего Александра Белкина, пропавшего в Соликамске
Более 100 пород собак будет представлено на выставке «Огни Прикамья-2019»
«Пожарные выводили людей на улицу по лестнице». В Перми горел жилой дом
В Перми отравились угарным газом три человека, в том числе 13-летняя девочка
В Перми семь человек отравились угарным газом
В Перми в здание полиции из-за задымления были вызваны пожарные
Житель Прикамья избил своего знакомого и выкинул на улицу умирать
«Один взмах меча». Абсолютным победителем Кубка Перми «Зимний вернисаж» стала команда из Рязани
В Перми «Ретро-Гараж» возобновил работу
«Замерзали в снегу». В Прикамье ночью пожарные вывезли двух человек из леса
В Перми в ДТП с участием двух легковушек пострадали четыре человека
«Саша, позвони маме». В Прикамье разыскивают 27-летнего мужчину, который ушел в гости
Пермяки увидят "Красную Луну"
"Убили спящего медведя и рысь". В Пермском крае следователи проверяют вип-охотников