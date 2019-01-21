«Сбежали от хозяев». В Перми пони выбежали на трамвайные рельсы и парализовали движение

СЕГОДНЯ 07:51 2019-01-21T07:52:44+03:00

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20 января в центре Перми бегали два пони. В районе площади Карла Маркса животное выбежали прямо на трамвайные рельсы. Водителю трамвая пришлось остановиться. Приближающийся трамвай испугал животных и они выбежали на проезжую часть. К счастью, с пони ничего страшного не случилось. Местные жители узнали этих животных и сообщили, что они живут неподалеку.

- Поймали, давно уже дома, с ними все хорошо, - рассказали в комментариях местные жители.

Тем временем, в Перми в следующие выходные, 2 и 3 февраля, состоится Международная выставка собак всех пород «Огни Прикамья-2019». Участники конкурса смогут продемонстрировать достижения своих питомцев, а посетители — выбрать четвероногого друга по душе. Международная выставка пройдет в 8 павильонах выставочного центра «Пермская ярмарка» на площади более 4200 квадратных метров. Предполагается, что в соревнованиях примут участие более 100 собак различных пород. Своих питомцев представят 60 заводчиков, которые покажут гостям ярмарки собак редких пород.