2019-01-21T08:29:49+03:00
Происшествия

«Вылетел на встречку». В Прикамье очевидцы выложили видео смертельного ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург

Авария случилась 6 января в Кунгурском районе
Константин КЯКИНЕН
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фото: УГИБДД России по Пермскому краюфото: УГИБДД России по Пермскому краю
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Автор видео рассказывает, что водитель автомобиля «Сhery Bonus 3» выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero, в котором ехала семья. Авария произошла на 109 километре трассы Пермь - Екатеринбург в Кунгурском районе 6 января. Водитель китайского седана погиб на месте. Травмы получила 13-летняя пассажирка Mitsubishi.

- В Паджеро, который ехал передо мной, все живы, - говорит автор видео. - Там ехали муж с женой и дочкой. А в Черри, который вылетел на встречку, ехал только водитель и признаков жизни к сожалению не подавал. Позже узнал, что он погиб на месте.

Ранее мы писали, что в Перми в ДТП с участием двух легковушек пострадали четыре человека. Два водителя госпитализированы, двум пассажирам отечественного автомобиля назначено амбулаторное лечение

Смертельное ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург.Клуб хороших водителей https://vk.com/avtovodila

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