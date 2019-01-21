«Вылетел на встречку». В Прикамье очевидцы выложили видео смертельного ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург
Автор видео рассказывает, что водитель автомобиля «Сhery Bonus 3» выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero, в котором ехала семья. Авария произошла на 109 километре трассы Пермь - Екатеринбург в Кунгурском районе 6 января. Водитель китайского седана погиб на месте. Травмы получила 13-летняя пассажирка Mitsubishi.
- В Паджеро, который ехал передо мной, все живы, - говорит автор видео. - Там ехали муж с женой и дочкой. А в Черри, который вылетел на встречку, ехал только водитель и признаков жизни к сожалению не подавал. Позже узнал, что он погиб на месте.
Ранее мы писали, что в Перми в ДТП с участием двух легковушек пострадали четыре человека. Два водителя госпитализированы, двум пассажирам отечественного автомобиля назначено амбулаторное лечение
Смертельное ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург.Клуб хороших водителей https://vk.com/avtovodila