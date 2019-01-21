2019-01-21T06:21:36+03:00
Происшествия

Волонтеры выйдут на поиски 27-летнего Александра Белкина, пропавшего в Соликамске

Сбор сегодня, 21 января, у ДК Бумажников
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Волонтеры поискового отряда «Регион 59» объявили сбор добровольцев, которые отправятся на поиски 27-летнего Александра Анатольевича Белкина в Соликамске. Поиски начнутся сегодня, 21 января, в 15 часов. Место сбора - Соликамск, ДК Бумажников (ул. Культуры, 9).

Добровольцев просят надеть светоотражающий жилет или яркую деталь на одежде, взять с собой полностью заряженный телефон, фонарик, перекус, термос с горячим чаем.

Напомним, что Александр ушел из дома по улице 20 лет Победы 16 января около 16 часов. Сказал, что поехал в Боровск в гости к знакомому. Последний раз выходил на связь около 16:40 в районе улицы Культуры. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Родные обратились за помощью в полицию и волонтерам, а также рассчитывают, что сам Александр увидит, что его разыскивают и выйдет на связь.

- Саша, если ты видишь это сообщение, позвони маме, скажи, что живой, - написала сестра пропавшего в соцсетях.

Координатор поисков- Роман (т. 8-902-800-23-15)

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