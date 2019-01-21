Более 100 пород собак будет представлено на выставке «Огни Прикамья-2019»

СЕГОДНЯ 06:08 2019-01-21T06:08:34+03:00

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В Перми в следующие выходные, 2 и 3 февраля, состоится Международная выставка собак всех пород «Огни Прикамья-2019». Участники конкурса смогут продемонстрировать достижения своих питомцев, а посетители — выбрать четвероногого друга по душе. На площадках также будут представлены товары для содержания животных и ухода за ними, одежда и аксессуары, услуги ветеринарных клиник и лабораторий.

Международная выставка пройдет в 8 павильонах выставочного центра «Пермская ярмарка» на площади более 4200 квадратных метров. Предполагается, что в соревнованиях примут участие более 100 собак различных пород. Своих питомцев представят 60 заводчиков, которые покажут гостям ярмарки собак редких пород.

Выставка собак пройдет 2 и 3 февраля на «Пермской ярмарке» с 10 до 19 часов. Стоимость билетов - 250 рублей для взрослых, 100 рублей для детей старше 7 лет и инвалидов при предъявлении удостоверения. Дети дошкольного возраста (до 7 лет) проходят бесплатно.