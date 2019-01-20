«Пожарные выводили людей на улицу по лестнице». В Перми горел жилой дом

СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-20T19:48:10+03:00

Пожарные эвакуировали 6 человек - пять взрослых и двухлетнего ребенка

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В Перми очевидцы на видео сняли, как пожарные эвакуируют людей из дома на ул. Екатерининской, 190. Как рассказывает автор видео, по пожарной лестнице на улицу выводят людей с пятого и четвертого этажей здания. У дома дежурят машины реанимации.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю нам рассказали, что горел жилой дом. По предварительной информации, произошло задымление в электрощитке на первом этаже. Были эвакуированы 6 человек. Пожарные продолжают работу, проверка продолжается.

По информации пермской станции помощи, пострадали шесть человек, отравившиеся продуктами горения. Среди них - пять взрослых и двухлетнйи ребенок. На месте работают бригады скорой и сотрудники пожарных подразделений.

Ранее мы писали, что в Перми семь человек отравились угарным газом. Среди пострадавших четверо детей и трое взрослых. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправное печное отопление. Инцидент произошел на улице Оверятской в Индустриальном районе.Полиция по факту отравления проводит проверку.