В Перми отравились угарным газом три человека, в том числе 13-летняя девочка

СЕГОДНЯ 14:42 2019-01-20T15:03:48+03:00

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Еще одно происшествие, связанное с отравлением угарным газом, произошло сегодня, 20 января, ночью в Перми. ЧП произошло в доме по ул. Калинина, 21 в Кировском районе. Пострадали три человека - 22-летний молодой человек, 20-летняя девушка, а также девочка-подросток 13 лет.

Как нам рассказали в пресс-службе «Газпромгазораспределения Пермь», ночью на место происшествия были вызваны аварийные бригады. От отравления угарным газом пострадали три человека. Подростка госпитализировали в больницу. Поскольку ночью обнаружить утечку газа было сложно из-за отсутствия допуска в квартиры было принято решение об отключении подъезда от газоснабжения.

Напомним, что сегодня Министерство здравоохранения Пермского края сообщило, что в частном доме семь человек отравились угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы. Среди них – четверо детей и трое взрослых. Все они находятся в состоянии легкой степени тяжести. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправное печное отопление. Инцидент произошел на улице Оверятской в Индустриальном районе.