В Перми семь человек отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 13:54 2019-01-20T13:56:30+03:00

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Министерство здравоохранения Пермского края сообщает, что сегодня, 20 января, в частном доме семь человек отравились угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы. Среди них – четверо детей и трое взрослых. Все они находятся в состоянии легкой степени тяжести.

По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправное печное отопление. Инцидент произошел на улице Оверятской в Индустриальном районе.

- Сегодня в отдел полиции Индустриального района Перми из «скорой помощи» поступило сообщение об обращении к ним жителей частного дома по ул. Оверятская, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. -Прибывшие на место медицинские работники осмотрели 3 взрослых и 4 детей, после чего отпустили их домой. Полиция проводит проверку.

19 января около часа дня пожарные получили сообщение о возгорании в одном из помещений Отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых полиции Перми на ул. Куйбышева, 137.

- Пожарные приехали незамедлительно, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. – Проверив обстановку, они выяснили, что угрозы пожара нет. Задымление было незначительным.

В ведомстве добавили, что пострадавших не было, никого из здания не эвакуировали. По предварительной информации, загорелся строительный мусор.