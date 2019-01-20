В Перми в здание полиции из-за задымления были вызваны пожарные

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-20T13:30:09+03:00

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19 января около часа дня пожарные получили сообщение о возгорании в одном из помещений Отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых полиции Перми на ул. Куйбышева, 137.

- Пожарные приехали незамедлительно, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. – Проверив обстановку, они выяснили, что угрозы пожара нет. Задымление было незначительным.

В ведомстве добавили, что пострадавших не было, никого из здания не эвакуировали. По предварительной информации, загорелся строительный мусор.

Ранее мы писали о том, как полицейский рассказал, как спасали людей из горящего здания. Одним из тех, кто помогал людям выбраться из горящего бизнес-центра, оказался сотрудник полиции Алексей Ваганов. Он ехал по делам в Кировский район Перми и первым заметил, как из окон офисного здания валит черный дым. Пожар в бизнес-центре на Монастырской, 12 а произошел, напомним, днем 17 января. Пострадали 14 человек, несколько до сих пор остаются в больнице в тяжелом состоянии.