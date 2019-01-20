Житель Прикамья избил своего знакомого и выкинул на улицу умирать

СЕГОДНЯ 13:04 2019-01-20T13:04:13+03:00

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В ночь на 6 ноября прошлого года 34-летний житель Кунгура выпивал вместе с 43-летним знакомым из Березовского района. Во время застолья в квартире на улице Свердлова между мужчинами вспыхнула ссора.

Хозяин квартиры жестоко избил своего гостя и вывел его на улицу, где избитый мужчина скончался. Утром тело погибшего было обнаружен местными жителями.

Было возбуждено уголовное дело. На днях материалы переданы в кунгурский суд. Ранее судимого 34-летнего кунгуряка будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности наступление смерти потерпевшего, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Тем временем, в Прикамье задержали 40-летнюю женщину, которая убила собственного мужа. Пока идет следствие, подозреваемая находится под стражей. Тело 49-летнего мужчины с травмами криминального характера обнаружили его соседи сразу после новогодних каникул, 9 января. Сообщение о происшествии в одном из многоквартирных домов по улице Ленина в Кунгуре поступило в Следственный комитет.