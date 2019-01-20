«Один взмах меча». Абсолютным победителем Кубка Перми «Зимний вернисаж» стала команда из Рязани

СЕГОДНЯ 11:00 2019-01-20T11:05:07+03:00

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В Перми наградили победителей VI Открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Абсолютным победителем конкурса стала команда из Рязани, а спецприз главы города достался команде из Якутска.

Напомним, неделю назад 22 скульптура, прошедшие конкурсный отбор, прибыли в Пермь. Среди них - мастера из России, Сингапура, Китая и Малайзии. Всего за пять дней мастерам скульптуры удалось создать 11 композиций, посвященных теме Японии. Так, команда из Китая воплотила во льду персонажа из японского аниме 70-80-х, участники из Санкт-Петербурга – ледовый театр, а братья из Рязани создали бамбуковые заросли из замерзшей воды.

Победителями Кубка «Зимний вернисаж» вновь стали братья Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани с работой «Один взмах меча». Второе место взяли скульпторы из Санкт-Петербурга Иван Зверев и Вадим Пархоменко с работой «Ледяной театр». Третье – братья Андрей и Николай Кокорины из Екатеринбурга с работой «Токио – технологии и традиции». Приз памяти Николая Полукарова вручили Наталье и Арсению Белобородовым (Пермь-Москва) за работу «Гиганты сумо».

- Несмотря на смену площадки, погодные условия, вы вновь совершили чудо, - отметил на награждении глава города Дмитрий Самойлов. Мы с нетерпением будем ждать седьмой конкурс и подумаем, чем заполнить эту двухлетнюю паузу.

Свой приз – специнструменты для работы со льдом –он вручил мастерам из Якутска Петру и Роману Петуховым за скульптуру «Хранитель».

С сегодняшнего дня пермяки смогут рассмотреть вблизи скульптуры, созданные авторами Кубка России, а также выбрать своего победителя и поделиться своим выбором в интернете с помощью хэштега #ЗимнийВернисаж.