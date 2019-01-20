В Перми «Ретро-Гараж» возобновил работу

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-20T09:51:35+03:00

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Автомобильный музей «Ретро-Гараж» объявил о возобновлении работы.

- Министр культуры Пермского края Вячеслав Маркович Торчинский и руководство ИПК «Звезда» в ходе непростых переговоров нашли компромиссные варианты выхода из сложившейся кризисной ситуации по оплате за аренду помещения «Росимуществу», - сообщили организаторы музея на официальной странице «ВКонтакте». Благодарим всех участников переговоров.

Напомним, что 15 января владельцы музея сообщили о закрытии из-за высокой аренды - более 3 млн 600 тысяч рублей в год без коммунальных платежей.

Музей работает со вторника по воскресенье с 12 до 19 часов в здании на ул. Дружбы, 34 (въезд во двор с улицы Крупской). В «Ретро-Гараже» представлены известные всему миру советские вездеходы ГАЗ-67 и ГАЗ-69, представительские ГАЗ-12 «ЗиМ» и ГАЗ-14 «Чайка», ГАЗ-М20 «Победа», ГАЗ-21 «Волга», «горбатый» ЗАЗ-965 «Запорожец» и «ушастый» ЗАЗ-966, легендарные «Москвичи», а также мотоциклы.